نتنياهو يعلق على وصول شحنة لقاح كورونا إلى إسرائيل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وصول أول شحنة من لقاحات كورونا التي أرسلتها شركة "فايزر" إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، وتم استلامها في مطار بن غوريون.

وكتب نتنياهو، على "تويتر": "الشحنة الأولى من تطعيم كورونا التي أرسلتها شركة فايزر إلى إسرائيل وصلت البلاد قبل قليل".

وتابع: "سأكون المواطن الإسرائيلي الأول الذي يتلقى التطعيم لأشكل مثالا لباقي المواطنين"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن التطعيم سيحظى بالتصاريح المطلوبة من الجهاز الصحي خلال الأيام القريبة المقبلة".

وفي تدوينة سابقة قال نتنياهو على "تويتر" أيضا: "انضموا للبث المباشر: تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الصحة أدلشتين في مطار بن غوريون عند هبوط أول طائرة تحمل الشحنة الأولى من جرع اللقاح المضاد لكورونا التي تم شراءها من شركة فايزر".

وقال نتنياهو، أمس الثلاثاء، إنه "تحدث مع مدير عام شركة فايزر، ألبرت بورلا، وشكره على مساعدته في تزويد إسرائيل بلقاحات كورونا، مشيرا إلى أنه اتفق معه على الاستمرار في تزويد بلاده بها".

وأضاف: "نحن في أيام مهمة بالنسبة للعالم أجمع الذي يرى النور في آخر نفق الجائحة".

يذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت، في تقرير سابق، أن أول دفعة من لقاح شركة "فايزر" تقدر بـ 110 آلاف لقاح، وأنه من المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاحات كورونا إلى إسرائيل، الجمعة المقبل.

وتأمل وزارة الصحة الإسرائيلية أن تصل 4 ملايين لقاح حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

الشحنة الأولى من تطعيم كورونا التي أرسلتها شركة فايزر إلى إسرائيل وصلت البلاد قبل قليل. سأكون المواطن الإسرائيلي الأول الذي سيتلقي التطعيم لأشكل مثالا لباقي المواطنين. من المتوقع أن التطعيم سيحظى بالتصاريح المطلوبة من الجهاز الصحي خلال الأيام القريبة المقبلة. pic.twitter.com/fQidHNGrzF — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 9, 2020

وبدأت إسرائيل فرض إغلاق ليلي للحد من تفشي وباء كورونا، وذلك قبل يوم واحد من وصول أول دفعة من لقاحات شركة فايزر، ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الإصابة بالوباء مجددا، والتي سجلت، الاثنين، أعلى معدلاتها منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية بلغ عدد المصابين أمس 1837، ليرتفع بذلك عدد المصابين منذ تفشي الوباء إلى 346 ألفا و797 من بينهم 2924 حالة وفاة و13 ألفا و949 حالة نشطة (مصابون حاليون).