نتنياهو: أنا أول إسرائيلي يتلقى لقاح كورونا... فيديو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه سيكون أول مواطن بالدولة يتلقى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يجب يكون قدوة لباقي المواطنين.

ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جاءت تصريحات نتنياهو بعد هبوط الطائرة الأولى التي تحمل على متنها لقاحات شركة "فايزر" المضادة لفيروس كورونا، في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب.

وقال نتنياهو: "نحن نحتفل هنا بيوم عيد كبير لدولة إسرائيل".

وأضاف "نشاهد نهاية الجائحة لكننا ما زلنا بحاجة للالتزام بالقواعد، ووضع الكمامات، وغسل اليدين، والحفاظ على المسافة، لكن نهاية الجائحة أصبحت ظاهرة للعيان".

وتابع "الأمر المهم بالنسبة لي هو أن يتلقى مواطنو إسرائيل التطعيم".

وواصل قائلا

"أنا واثق من لقاح فايزر، وسأكون أول من يتلقى التطعيم لأكون قدوة لباقي الجمهور".

وختم "أنا مقتنع بأن الكثيرين منكم سيفعلون نفس الشيء أيضًا. إننا نرى النهاية في آخر الجائحة وهذا يوم عيد لإسرائيل".

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية بلغ عدد المصابين أمس 1837، ليرتفع بذلك عدد المصابين منذ تفشي الوباء إلى 346 ألفا و797 من بينهم 2924 حالة وفاة و13 ألفا و949 حالة نشطة (مصابون حاليون).