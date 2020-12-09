ميركل: لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة ما بعد "بريكست"

رأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، أن "ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق" بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ونبهت المستشارة الألمانية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة، إلى أن أي اتفاق "يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية" للاتحاد.

#عاجل: ميركل: "ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق" بشأن مرحلة ما بعد #بريكست#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) December 9, 2020

وقالت ميركل إن جائحة كوفيد-19 تغير ميزان الاقتصاد العالمي، في ظل معاناة العديد من البلدان من تراجعات اقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضافت ميركل أمام البرلمان الألماني أن الاقتصادات التي ثبُت أنها الأكثر متانة هي تلك التي تمكنت من السيطرة على الجائحة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال، أمس الثلاثاء، إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت "صعبة للغاية"، وأنه سيتعين على لندن في وقت ما أن تقرر ما إذا كانت تتجه نحو الخروج من صفقة عدم التجارة.

وأضاف أن "الوضع في الوقت الحالي صعب للغاية".

وتأتي هذه الانفراجة كبادرة حسن نية بين الطرفين، فيما تستمر المحادثات حول العديد من نقاط اتفاقية بريكست في الأيام الأخيرة قبل الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في حين، قال الاتحاد الأوروبي، إن دوله لن تضحي بمستقبلها للتوصل لاتفاق بشأن بريكست.