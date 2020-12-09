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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمين ناتنياهو يستقبل شحنة لقاح فايزر الامريكي ضد فيروس كورونا بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الاول 2020

    إسرائيل... فريق الاستجابة  لفيروس "كورونا": الموجة الثالثة هي استمرار للمرض الذي لم ينته بعد

    © AFP 2020 / ABIR SULTAN
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    أعلنت إسرائيل عن استقبالها لأول دفعة من لقاح "فايزر" الامريكي اليوم الأربعاء، ووصلت الشحنة إلى مطار بن غوريون الدولي في طائرة تابعة لشركة DHL، وبكمية صغيرة نسبيا بهدف فحص إجراء تلقي اللقاحات، ومن المتوقع أن تصل دفعة من 100 ألف جرعة، غدا الخميس.

    ومن المقرر أنه ستكون الفرق الطبية الإسرائيلية، أول من يحصل على اللقاح الذي طال انتظاره في حملة التلقيح المتوقع أن تبدأ في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ثم ستبدأ الدولة في إعطاء الحقن للمسنين وغيرهم من السكان المعرضين للخطر. حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

    وسجلت إسرائيل أكثر من 1837 مريضا جديدا بفيروس "كورونا" يوم أمس، لتصل عدد الإصابات إلى 348 ألف و285 إصابة، وخلال الأيام الماضية، أجرت إسرائيل ما معدله 50 ألف اختبار لفيروس "كورونا"، وأظهرت النتائج اليومية أن ما يقرب من 3 في المائة هم مصابين بالفيروس. حيث حذر سياسيون وخبراء إسرائيليون من أن موجة ثالثة من الوباء على وشك الحدوث.

    من جانبه، قال رئيس فريق الاستجابة  لفيروس "كورونا" المستجد في القدس، إيان مسكين، في حوار مع سبوتنيك، إن "الموجة الثالثة ليس أكثر من استمرار للمرض الذي لم ينته أبدا".

    وأضاف: "هذا الفيروس لم يختف أبدا. فالارتفاع الذي نراه الآن، يرجع إلى حقيقة أن الناس بدؤوا في اختبار أنفسهم ذاتيا".

    وألقى مسكين، باللوم على السلوك غير المسؤول للأفراد في التعامل مع عواقب الاستهتار بخطورة الوضع، وقال إنه: "إذا كانت الحافلات مكتظة بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية، فلا تندهش من إصابة الناس بالمرض".

    وأوضح أنه وبعد مرور عشرة أشهر، على انتشار الوباء لا يبدو أن الإسرائيليين قد تعلموا من أخطائهم الماضية.

       وقال: "إن الحكومة لا تفعل ذلك أيضا".

    كما تحدث أيضا، عن وضع الوباء في إسرائيل وكيف قامت الحكومة الإسرائيلية بالتعامل معه، وقال: إنه "منذ ظهوره في منتصف شهر مارس/آذارالماضي، اتخذت الحكومة الإسرائيلية عددا من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من المرض".

    وأضاف: "تكمن المشكلة في أن القرارات التي اتخذت كانت متناقضة ومربكة في كثير من الأحيان، مما أدى إلى انتزاع الثقة بين عامة الناس".

    وقد كان هذا هو الحال عندما قررت إسرائيل إغلاق نظام قطاراتها الذي كان ينقل أكثر من 260 ألف شخص يوميا قبل انتشار الوباء. في الوقت نفسه، ظلت الحافلات تقل آلاف الركاب الذين حرموا من أي وسيلة نقل بديلة أخرى.

    كما تم اتخاذ قرار متناقض آخر في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما قررت إسرائيل فرض حظر تجول في 30 مدينة وأعلنت بأنها "منطقة حمراء"، أوالمناطق التي كان فيها عدد مرضى فيروس "كورونا"، مرتفعا بشكل مثير للقلق.

    وتابع: "كانت الفكرة هي وضع حد للاحتفالات الجماهيرية والحفلات وحفلات الزفاف التي كانت تقام في تلك المناطق على الرغم من القيود، لكن المهم هو أنها استمرت في الحدوث عندما لم تكن لوائح حظر التجول سارية".

    ودعا مسكين، الحكومة الإسرائيلية إلى فرض غرامات باهظة الثمن على هؤلاء الذين يخالفون الأنظمة المفروضة.

      وقال: إن "الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الوضع هي فرض غرامات باهظة على أولئك الذين يجرؤون على خرق الأنظمة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, لقاحات, إسرائيل
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