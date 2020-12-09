خبراء المتفجرات يعثرون على 15 ألف ذخيرة في عاصمة إقليم قره باغ

أعلن مدير مركز إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها، صمويل ميسروبيان، اليوم الأربعاء، أن خبراء المتفجرات عثروا خلال الأسابيع العديدة بعد نهاية النزاع في قره باغ، على أكثر من 15 ألف ذخيرة في العاصمة ستيباناكيرت وضواحيها.

ستيباناكيرت– سبوتنيك. وقال ميسروبيان لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم العثور على 15 ألف ذخيرة، وهذا فقط في ستيباناكيرت وضواحيها، وعمل هناك مركز إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في جمهورية ناغورني قره باغ ومركز إزالة الألغام التابع للقوات حفظ السلام الروسية. والآن انضم إلينا خبراء إزالة الألغام التابعيين لوزارة الطوارئ، اليوم أول يوم عمل لهم".

مدير مركز إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في قره باغ، أشار إلى أن خبراء المتفجرات قاموا خلال الأسابيع الماضية بتطهير أكثر من نصف أراضي ستيباناكيرت وضواحيها من المتفجرات، ويأملون بإكمال هذا العمل بحلول نهاية هذا العام.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.