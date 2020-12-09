المحكمة العليا في نيفادا ترفض طعن حملة ترامب على نتائج الانتخابات

رفضت المحكمة العليا في ولاية نيفادا الأمريكية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، طعن الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية.

ويؤكد هذا الحكم، بحسب وكالة "رويترز"، فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في واحدة من الولايات المتأرجحة التي حسمت فوزه بالسباق.

وهذه هي الهزيمة الأخيرة حتى الآن في سلسلة هزائم تلحق بترامب وحلفائه، الذين خسروا عشرات القضايا أمام محاكم ولايات ومحاكم اتحادية ضمن مسعى فاشل لإبطال نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويقول ترامب إن النتيجة مزورة لكن لم تتوصل أي محكمة إلى دليل يدعم مزاعمه.

وكانت محكمة جزئية في نيفادا قد قضت الأسبوع الماضي بأن حملة ترامب لم تثبت زعمها وجود عطل في أجهزة التصويت وحدوث تلاعب في المنافسة بين ترامب وبايدن.

وقالت المحكمة العليا في نيفادا "لسنا مقتنعين أيضا بأن المحكمة الجزئية أخطأت بفرض قاعدة عبء الإثبات عن طريق تقديم أدلة واضحة ومقنعة".

وقال الحزب الجمهوري في نيفادا إن القرار أصابه "بخيبة أمل شديدة".

وفاز بايدن في نيفادا بفارق 33596 صوتا ليحصد بذلك أصوات الولاية الستة في المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول لإضفاء الطابع الرسمي على النتيجة مع حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب في جميع الولايات.