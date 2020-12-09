أردوغان: ننتظر تنصيب بايدن لمناقشة القضايا الخلافية مع واشنطن

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم مناقشة الخلافات التركية الأمريكية بشأن سوريا وموضوع شراء الأسلحة مع جو بايدن بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الرئيس التركي أردوغان الذي قال: "أليست تركيا والولايات المتحدة أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليسوا حلفاء؟ وقد اعترفوا هم أنفسهم بذلك. لكن الآن نرى أن موقف الولايات المتحدة من مسألة شراء الأسلحة ليس صحيحا. بالإضافة إلى قضايا أخرى كشمال سوريا وموضوع شرق نهر الفرات. لندع بايدن يتولى منصبه ثم سنتكلم".

وأضاف أردوغان للصحافيين، قائلا: "سنتعرف عليه بشكل أفضل ونجلس ونتحدث".

وسبق أن اتهمت تركيا الولايات المتحدة مرارا بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور والقوات الكردية الموجودة في سوريا.

وطالبت واشنطن بإلغاء صفقة شراء تركيا لمنظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـقانون "كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات)، الشيء الذي واجهته أنقرة برفض تقديم أي تنازلات، غير مكترثة بالتصريحات الأمريكية بهذا الصدد.