إيران: مستعدون للمساعدة في تعزيز الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان

أكد الرئيس الإيراني، خلال استقباله وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، اليوم الأربعاء، في طهران، استعداد بلاده للمساعدة في تعزيز وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، وإرساء الاستقرار في المنطقة.

طهران – سبوتنيك. وقال روحاني، حسبما نقلت عنه الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء إن:

"إيران مستعدة للعب دور في المساعدة في تعزيز وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا وإرساء الاستقرار في المنطقة".

من جهته، أشاد بيراموف بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوحدة أراضي أذربيجان، قائلا إننا "نعتبر إيران صديقتنا وجارتنا، وإرادة الرئيس والمسؤولين الأذربيجانيين هي تطوير العلاقات مع إيران".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.