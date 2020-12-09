تأجيل انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن بسبب وباء كورونا

وأعلن مدير المؤتمر، فولفغانغ إشينغر، في بيان له أن "الجائحة القائمة سوف تمنعنا من استضافة المؤتمر كما هو مقرر، بعد أن عقد في شهر شبداط/ فبراير من كل عام على مدى خمسة عقود".

وأكد البيان أنه "سوف يجري العمل مع الشركاء على تحديد موعد جديد للمؤتمر للانعقاد بصيغة اللقاءات المباشرة، وسيعلن في أقرب فرصة يمكن فيها التأكيد على ذلك مع السلطات المعنية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح أن مؤتمر ميونيخ الأمني أصبح منبرا للبيانات الحادة، وليس مكانا لاتخاذ قرارات محددة. الغريب، أنه كان هناك فقط بيانات - وليس مبادرات.