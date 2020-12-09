هل فيروس "كورونا" قادر على مقاومة الأجسام المضادة للقاح؟

صرح مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينسبورغ، اليوم الأربعاء، بأن فيروس كورونا لا يمكنه اكتساب قدرة على مقاومة للأجسام المضادة.

وقال غينتسبورغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هل يمكن لفيروس كورونا أن يكتسب قدرة على مقاومة للأجسام المضادة، سؤال جيد للغاية. أجيب عنه: لا يمكنه ذلك.

وأضاف: "ليس لأنه لا يريد أو لا يستطيع فعل ذلك، بل لأن نظامنا المناعي متنوع لدرجة أنه أكثر تنوعًا، مقارنة مع تلك الطفرات، التي قد تظهر في الفيروس ".

وأوضح أنه "حتى الآن، لا توجد أي مقدمات تنذر بضرورة تغيير اللقاح، كما هو الحال مع فيروس الإنفلونزا".

وأشار إلى أنه "على الأقل، حتى الآن، نرى أن التطور مستمر، كما في حالات الإصابة بفيروس الحصبة. وفيروس الحصبة لم يتغير أبدًا، ربما منذ ظهور الإنسان على وجه الأرض. على الرغم من أن الإنسان يعاني جداً من الإصابة به، خصوصاً في غياب التطعيم".

يذكر أن روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في شهر آب/ أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.