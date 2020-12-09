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    قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة

    الحرس الثوري يؤكد استمرار "مقارعة الشيطان الأكبر" حتى طرده من المنطقة

    © AFP 2020 / ATTA KENARE
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    أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، على ضرورة طرد أمريكا من المنطقة.

    القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي
    © AFP 2020 / ATTA KENARE
    قائد الحرس الثوري الإيراني: الخيار العسكري خرج من جدول أعمال أمريكا
    وقال قائد قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري العميد حاجي زاده، إنه "يجب طرد الأمريكيين من المنطقة، ما دام الأمريكيون في المنطقة، سيبقى الذل والفوضى والبؤس في المنطقة"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

    ونوه العميد حاجي زاده إلى أن "أمريكا هي سرطان ويجب اجتثاثها من المنطقة"، قائلا: "إن مقارعة إيران للشيطان الأكبر مستمرة".

    وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال إن الحرب العسكرية خارجة عن خيارات الجيش الأمريكي. وأضاف سلامي في رسالة بمناسبة ذكرى تشكيل التعبئة: "نحن جميعًا إلى جانب الشعب ونخدمهم بأمر قائدنا وهذا هو تقليد التعبئة".

    من جهته، قال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري، إن القوة البحرية للحرس الثوري تعمل جنبا إلى جنب مع القوة البحرية للجيش بالتنسيق، والتعاون معا في الخليج الفارسي وبحر عمان وكذلك بعيدا عن الحدود المائية والبرية للبلاد في مواجهة الشيطان الأكبر أمريكا المجرمة وجميع أعداء الثورة الإسلامية.

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    الكلمات الدلالية:
    أمير علي حاجي ‌زاده, أمريكا, الحرس الثوري الإيراني
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