وكالة بريطانية تصدر تحذيرا جديدا بشأن من يتلقون لقاحات "فايزر"

قالت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع الحساسية للأدوية الجديدة لا يجب أن يأخذوا لقاح "بي فايزر" الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الوكالة المسؤولة عن التأكد من أمان الأدوية والأجهزة الطبية على المستخدمين، أصدرت نصائح تحذيرية بشأن لقاح "بي فايزر" الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأصدرت الوكالة تحذيرات جديد قالت فيها إن "أي شخص لديه تاريخ مرضي لظهور أعراض الحساسية للقاحات أو الأدوية الجديدة لا يجب أن يتناول لقاح "بي فايزر" الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الشبكة إلى أن تحذيرات الوكالة البريطانية جاءت بعدما تعرض اثنان من أعضاء الهيئات الصحية في البلاد لأعراض الحساسية التي تسبب بعض الأعراض المرضية على الجسم، إثر أخذهم لقاح "بي فايزر"، لكنها أشارت إلى أن كلاهما تعافى وأصبح في حالة جيدة.

ويعاني بعض الأشخاص من ظهور أعراض الحساسية عند أخذ بعض الأدوية وينتج عن ذلك ظهور أعراض موضعية أو منتشرة، يكون سببها ردة فعل الجهاز المناعي على وجود مكونات المادة التي دخلت الجسم لأول مرة.

وينتج ذلك عن إطلاق الهستامينات ومواد كيماوية أخرى في مجرى الدم بصورة تؤدي إلى ظهور أعراض وقتية أو بعد فترة من تناول اللقاحات أو الأدوية.

وبينما تكون الأعراض خفيفة نسبيا في بعض الحالات مثل الحكة وسيلان الأنف وارتفاع درجات الحرارة، فإن الأمور قد تكون أكثر تعقيدا في بعض الحالات وتتطلب تدخلا طبيا.

وبدأت بريطانيا، أمس الثلاثاء، تطعيم 20 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة بلقاح "فايزر" حسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن بريطانيا طلبت 40 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيونتيك، وهي جرعات كافية لتطعيم 20 مليون شخص، حيث يتلقى كل فرد جرعتين.

وتعتبر بريطانيا الدولة الأولى في الغرب التي تتلقى لقاح فايزر وبيونتيك، بعد أن وصلت الوفيات جراء فيروس كورونا فيها إلى 61 ألف حالة، وخلال الأسبوع الأول سيحصل مقدمو الرعاية المنزلية ومن تتجاوز أعمارهم 80 عاما على اللقاح أولا.

وقد وصل عدد الوفيات في العالم بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في نهاية 2019 إلى مليون ونصف مليون شخص.

وعملت شركات عديدة حول العالم في أمريكا وبريطانيا وروسيا على إنتاج لقاحات مناسبة للوباء الذي زاد عدد الإصابات به على 60 مليون شخص.