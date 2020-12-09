انتخاب وزير الاقتصاد السويسري رئيسا للبلاد لعام 2021

انتخب غي بارميلان، الذي يرأس الإدارة الفيدرالية للاقتصاد والتعليم والعلوم في البلاد، اليوم الأربعاء، رسميًا، رئيسًا لسويسرا لعام 2021.

زيورخ - سبوتنيك. وصوت لبارميلان، اليوم، مجلسا البرلمان السويسري - المجلس الوطني ومجلس الولايات. وحمل التصويت صفة رسمية، حيث عادة ما يصبح الرئيس الجديد شخصًا شغل سابقًا منصب نائب رئيس الدولة.

وحصل بارميلان على 188 صوتًا من أصل 202 صوتًا، وفقًا لما نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان السويسري. يُذكر أيضًا أن وزير الخارجية، إغناتسيو كاسيس، سيصبح نائبًا للرئيس في عام 2021.

ويعمل بارميلان (61 عامًا) في حكومة البلاد منذ عام 2016. حتى نهاية عام 2018، ترأس بارميلان الوزارة الفدرالية للدفاع والحماية المدنية والرياضة. منذ بداية عام 2019، ترأس وزارة الاقتصاد والتعليم والعلوم.