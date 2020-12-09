الأمم المتحدة تحذر من "المنعطف القاتم"... وتوجه رسالة إلى قادة العالم

أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد اللاجئين والنازحين في العالم عتبة الثمانين مليونا في منتصف العام 2020 وهو مستوى قياسي، في خضم جائحة كوفيد-19.

أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد اللاجئين والنازحين في العالم عتبة الثمانين مليونا في منتصف العام 2020 وهو مستوى قياسي، في خضم جائحة كوفيد-19.

وفي بيان لها، اليوم الأربعاء، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن أسفه لوصل العالم إلى هذا "المنعطف القاتم"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

ونبه غراندي من أن الوضع سيتفاقم "في حال لم يوقف قادة العالم الحروب"، مشيرا إلى أن "الأسرة الدولية عاجزة عن حفظ السلام".

وأكد المسؤول الأممي أن انتقالات السكان القسرية تضاعفت خلال العقد الأخير.

وبحسب تقرير المفوضية: "بلغ عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب الاضطهادات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان في مطلع السنة 79,5 مليون وتجاوز هذا العدد 80 مليونا في منتصف 2020".

وأوضح التقرير: "ضمّ هذا العدد 45,7 مليون نازح داخليا و29,6 مليون لاجئ وأشخاصا آخرين اضطروا لمغادرة بلدهم فضلا عن 4,2 ملايين طالب لجوء".

وأشار بيان المفوضية إلى أن "النزاعات القائمة والجديدة فضلا عن فيروس كورونا المستجد كان لها تبعات مأسوية على حياتهم في العام 2020".