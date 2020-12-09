جوزيب بوريل: أمن أوروبا يبدأ خارج حدودها

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن أمن الدول الأوروبية يبدأ خارج حدودها، مشيرا إلى أهمية التعاون مع شركاء أوروبا في الخارج.

وكتب بوريل، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أجندة الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة الإرهاب، سيكون الاتحاد قادرا على اتخاذ خطوات فعالة وسيكون أكثر قدرة على المشاركة في الاستجابة للتهديدات الإرهابية والحماية منها ومنعها".

With the new EU agenda on Counter-Terrorism, the EU is stepping up it’s action, to better anticipate - prevent - protect & respond to the terrorist threat. Cooperation with our partners outside the EU is essential - security within Europe starts beyond our borders#SecurityUnion https://t.co/aZxxWnTeWj — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 9, 2020

وتابع: "التعاون مع شركائنا خارج الاتحاد الأوروبي أمر ضروري"، مضيفا: "تحقيق الأمن في داخل أوروبا يبدأ بالعمل خارج حدودها".

وأرفق جوزيب بوريل، تدوينة للمفوضية الأوروبية ترصد جانبا من أجندة مكافحة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، التي تتحدث عن المساهمة في بناء مجتمعات أكثر تسامحا يحصل كل شخص فيها على حقوقه.

وتقول المفوضية إن الاتحاد الأوروبي يقدم أجندة جديدة لدعم قدرة الاتحاد على مواجهة الإرهاب.