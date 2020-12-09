الصحة التركية تعلن عدم شراء اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"... وروسيا ترد

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أن تركيا لن تشتري لقاح فيروس "كورونا" الروسي، لأن التجارب لا تتوافق مع الممارسة المخبرية الجيدة.

ونقلت قناة " Haberturk" التركية عن الوزير، قوله: "المشكلة هي أن اللقاح الروسي لا يتوافق مع الممارسة المخبرية الجيدة " GLP"، لذلك فقدنا الاهتمام به".

وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على رفض تركيا شراء اللقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد، قائلا "نتائج الاختبارات والتجارب أثبتت أنه لقاح فعال".

وأضاف: "اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" سيلعب بالتأكيد دورًا مهمًا للغاية في مكافحة الوباء".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" "سبوتنيك في"، في شهر آب/ أغسطس الماضي، وهو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد وتتمثل فوائده المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وبدأت في روسيا، هذا الأسبوع، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.