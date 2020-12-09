وكالة الدواء الأوروبية تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني، معلنة فتح تحقيق بالواقعة.

وجاء في بيان للوكالة إن "وكالة الأدوية الأوروبية تعرضت لهجوم سيبراني، وأطلقت على الفور تحقيقا بتعاون وثيق مع سلطات إنفاذ القانون والكيانات الأخرى ذات الصلة".

وقالت إنها "لا تستطيع إعلان المزيد من التفاصيل فيما يجري التحقيق"، وأنها سوف تتيح المعلومات في وقتها".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الدواء الأوروبية أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "كموعد أقصى" للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح بايونتيك وفايزر.

وكانت شركة "بايونتيك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأمريكية، قد قدمتا طلبا للحصول على ترخيص للقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي.

وتضمن بيان المجموعتين أنهما تقدمتا بطلب من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19. وأضاف البيان أن اللقاح "سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم، بحسب موقع "فرانس 24".