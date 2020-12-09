الرئاسة التركية: العقوبات الأوروبية ضد أنقرة لن تجدي

انتقدت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، مسودة بيان الاتحاد الأوروبي المتعلقة بفرض عقوبات على أنقرة.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين قوله: إن مسودة البيان مخيبة للآمال.

وأكد كالين عبر دائرة تلفزيونية خلال فعالية تنظمها مؤسسة "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة"، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تجدي نفعا.

وتوقع المتحدث باسم الرئاسة أن تسفر هذه العقوبات عن نتائج سلبية على المدى البعيد.

وأشار إلى أن بلاده ترغب في إيجاد مناخ إيجابي مع دول الاتحاد، إلا أنه اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يخضع لمصالح بعض الأعضاء في التكتل.

وكان بيان قد أعده التكتل الأوروبي للموافقة عليه خلال قمته المقررة غدا الخميس ذكر أن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية التي تقوم بأعمال تنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.

وجاء في المسودة أن الاتحاد "سيعد قوائم إضافية" لقائمة العقوبات التي تم إعدادها بالفعل منذ 2019 "، موضحة أنه سيعمل على توسيعها في حال استدعى الأمر.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بشأن مسودة البيان. يشار إلى أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قالت في وقت سابق، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها شرقي البحر المتوسط خلال قمتهم في ديسمبر/ كانون الأولل.