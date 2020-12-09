ترامب يهدد باستخدام حق النقض بخصوص محاولات منع بيع أسلحة للإمارات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، اليوم الأربعاء، باستخدام حق النقض ضد مساعي الكونغرس لعرقلة خططه لبيع دولة الإمارات العربية المتحدة معدات عسكرية بقيمة 23 مليار دولار.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على قرارات عدم الموافقة على المبيعات في وقت لاحق من اليوم. بحسب "رويترز".

وقال البيت الأبيض في بيان، إن المبيعات تدعم بشكل مباشر السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي من خلال "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني الإيراني المتزايد والتهديدات" في أعقاب اتفاق السلام الأخير مع إسرائيل.

التهديد باستخدام حق النقض كان متوقعا. أخبرت الإدارة الكونغرس في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها وافقت على البيع الواسع للإمارات لمنتجات من جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن كورب ورايثيون تكنولوجيز كورب. وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف 35"، وهي أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم. وأكثر من 14000 قنبلة وذخيرة؛ وثاني أكبر عملية بيع لطائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.

يتطلب القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض التصويت على قرارات الرفض.

ولكن لتصبح فعالة، يجب أن تمر القرارات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين للبقاء على قيد الحياة بعد استخدام حق النقض من ترامب.