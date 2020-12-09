وزير الصحة التركي: سنختبر اللقاح الروسي ضد كورونا في بلدنا

لم تؤكد سلطات الصحة التركية الأنباء التي تحدثت عن رفضها اعتماد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، فيما سجلت البلاد أعلى وفيات يومية بمرض "كوفيد-19" خلال 24 ساعة مضت.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، في مؤتمر صحفي اليوم، "كان من المهم إجراء الاختبارات للقاح الروسي في ظروف مخبرية جيدة في بلدنا، وسنبدأ بإجراء الاختبار في تركيا".

وعن حصيلة اليوم للوفيات والإصابات بالمرض، أعلن الوزير تسجيل 217 وفاة (الأعلى على الإطلاق) و 31712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فيما بلغ عدد المصابين في حالة حرجة 5901.

وكشف أن "الإصابات اليومية بفيروس كورونا ارتفعت 5 أضعاف، والوفيات بنسبة 55 بالمئة مقارنة مع نيسان/ أبريل الماضي".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أن تركيا لن تشتري لقاح فيروس "كورونا" الروسي، لأن التجارب لا تتوافق مع الممارسة المخبرية الجيدة.