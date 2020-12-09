كندا توافق على استخدام لقاح فايزر داخل أراضيها

صادقت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، على استخدام لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل أراضيها.

أفادت وكالة "فرانس برس" أن كندا أعطت الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح للتحصين من فيروس كوفيد 19.

وقالت وزارة الصحة الكندية في بيان إن اللقاح يستوفي المعايير الصارمة للسلامة والفاعلية والجودة التي تسمح باستخدامه في كندا.

واعتبرت الوزارة أن المصادقة على أول لقاح للوقاية من فيروس كورونا إنجاز بالغ الأهمية.

وقبل أيام صادقت بريطانيا على استعمال اللقاح على أراضيها، لتصبح أول دولة في العالم تصرح باستخدام اللقاح.

وبدأت بريطانيا أمس الثلاثاء في تطعيم 20 مليون شخص من سكانها، البالغ عددهم 67 مليون نسمة باللقاح.

وطلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيو إن تيك، وهي جرعات كافية لتطعيم 20 مليون شخص، حيث يتلقى كل فرد جرعتين.

وقد وصل عدد الوفيات في العالم بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في نهاية 2019 إلى مليون ونصف مليون شخص.

وعملت شركات عديدة حول العالم في أمريكا وبريطانيا وروسيا على إنتاج لقاحات مناسبة للوباء الذي زاد عدد الإصابات به على 60 مليون شخص.