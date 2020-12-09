روحاني: ترامب ضحل التعليم شخبط على ورقة وقال خرجت من الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن عودة أمريكا للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى وقت ومفاوضات بل بحاجة إلى توقيع فحسب.

وذكرت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات روحاني جاءت خلال اجتماع الحكومة اليوم، والتي أوضح خلالها أنه متى ما نفذت مجموعة "5+1" أو "4+1" كل التزاماتها ستعود بلاده لجميع التزاماتها أيضا.

وشدد الرئيس الإيراني على أنه لكي تعود بلاده للماضي، ليس هنالك حاجة إلى وقت بل الحاجة هي للإرادة.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية:

كيف كُسِرَت قدم الاتفاق النووي؟ ذلك الشخص (ترامب) المتاجر، ضحل التعليم شخبط على ورقة، وقال خرجت من الاتفاق النووي. حسنا... الآن فليأت التالي (بايدن) ويأتي بورقة ويوقع عليها. المسألة بحاجة إلى توقيع فقط. لا حاجة للوقت والمفاوضات أساسا.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تعمل بناء على ما أعلنته في الماضي، من أن "خفض الالتزامات إزاء خفض الالتزامات"، موضحا أنه حتى أولئك الذين بقوا في الاتفاق النووي، لم يعملوا للأسف بالتزاماتهم بصورة صحيحة.

وأفاد روحاني بأن ما أعلنته بلاده بشأن نصب أجهزة طرد مركزي من طراز IR2M ليس بجديد ليقيم الأوروبيون العزاء إزاءه، وما تقوم به إيران في نطنز يجري بناء على إعلان رسمي منه هو شخصيا، مشيرا إلى أنه من المحتمل تدشين 10 آلاف جهاز للطرد المركزي، ولكن متى ما أرادت إيران يمكنها إيقافها في غضون ساعة أو نصف ساعة.

وفي سياق متصل، تابع روحاني:

إن كل لقاح نشتريه يجب أن نرسل إزاءه مئات اللعنات إلى ترامب. فالأمر الذي يمكن حله باتصال هاتفي واحد، يشغلنا عدة أسابيع وأشهر.