17 ولاية تدعم دعوى أمام المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من المحكمة العليا السماح له بالانضمام إلى دعوى قضائية مطولة من قبل ولاية تكساس تطالب بإلغاء خسارته في الانتخابات من خلال إلغاء نتائج التصويت في 4 ولايات.

وحظيت دعوى تكساس أيضا بدعم 17 ولاية أخرى، وفي دعوى جديدة، طلب ترامب التدخل في الدعوى القضائية لتكساس، في أحدث محاولة قانونية لعكس فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، في الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما نقلت "رويترز".

وفي بيان منفصل، حث محامو 17 ولاية بقيادة المدعي العام الجمهوري لميزوري، إريك شميت، القضاة التسعة على النظر في القضية. فشلت الجهود المبذولة في المحاكم نيابة عن ترامب للطعن في نتائج الانتخابات حتى الآن.

استهدفت الدعوى، التي أعلن عنها المدعي العام الجمهوري لتكساس، كين باكستون، أربع ولايات خسرها ترامب لصالح بايدن بعد فوزه بها في انتخابات 2016.

ومع ذلك قال خبراء قانون الانتخابات إن فرص نجاح الدعوى في تكساس ضئيلة وتفتقر إلى الجدارة القانونية. ووصف مسؤولون من جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن الدعوى بأنها هجوم متهور على الديمقراطية.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، كتب ترامب على "تويتر":

سوف نتدخل في قضية تكساس (بالإضافة إلى العديد من الولايات الأخرى). هذه هي القضية الكبيرة. بلادنا بحاجة إلى النصر.

وزعم ترامب أنه فاز لكنه لم يقدم أدلة قاطعة بشأن تزوير التصويت على نطاق واسع، وقال مسؤولو الانتخابات إنهم لم يعثروا على دليل على مثل هذا التزوير.