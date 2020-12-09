مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في منع صفقة الأسلحة الكبرى مع الإمارات

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء في منع عقد صفقة كبرى للأسلحة، بين الولايات المتحدة والإمارات.

موسكو - سبوتنيك. وصوت أعضاء المجلس بـ 50 صوتا مقابل 46 ضد قرار يمنع بيع طائرات "ريبر" المسيرة للإمارات.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مساعي الكونغرس لعرقلة خططه لبيع دولة الإمارات العربية المتحدة معدات عسكرية بقيمة 23 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن المبيعات تدعم بشكل مباشر السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي من خلال "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني الإيراني المتزايد والتهديدات" في أعقاب اتفاق السلام الأخير مع إسرائيل.

والتهديد باستخدام حق النقض كان متوقعا، إذ أخبرت الإدارة الأمريكية الكونغرس في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها وافقت على البيع الواسع للإمارات لمنتجات من جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن كورب ورايثيون تكنولوجيز كورب.

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف 35"، وهي أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم، وأكثر من 14000 قنبلة وذخيرة؛ وثاني أكبر عملية بيع لطائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.