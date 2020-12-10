الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات منذ بدء تفشي وباء كورونا

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أكثر من 3 آلاف حالة وفاة، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ بدء الوباء.

ووفقا لإحصاء جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حتى الساعة 8:30 مساء (يوم الخميس)، سجلت البلاد ما مجموعه 289188 حالة وفاة بسبب كوفيد، بزيادة 3071 في غضون 24 ساعة، في حين سجلت ما يقرب من 220481 حالة إصابة جديدة.

وحذرت السلطات الأمريكية من أن ارتفاع عدد الوفيات قادم بعد أن سافر الملايين في جميع أنحاء البلاد لقضاء عطلة عيد الشكر الشهر الماضي، متجاهلين مناشدات البقاء في المنزل لإبطاء انتشار الفيروس.

وشهدت ولاية كاليفورنيا، حيث أعيد الإغلاق هذا الأسبوع، أكثر من 30 ألف حالة إصابة يوم الأربعاء - وهو أعلى حصيلة على مدار 24 ساعة في ولاية أمريكية.

ويستمر عدد مرضى الفيروس في المستشفيات في الولايات المتحدة في تحطيم الأرقام القياسية، حيث وصل إلى 106 آلاف شخص حتى يوم الأربعاء، فيما أصيب حوالي 15 مليون شخص بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء.