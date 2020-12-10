اليونان: تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط اتحاد أوروبا

أعرب رئيس الوزراء اليوناني، ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، يوم أمس الأربعاء عن ثقته بأن ​تركيا​ لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط ​الاتحاد الأوروبي​ عليها.

ونقل موقع إخباري يوناني تصريحات رئيس الوزراء اليوناني خلال مشاركته عبر الفيديو باجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث فرض عقوبات على تركيا، أكد ميتسوتاكيس سعي بلاده الدائم إلى الحوار وتطبيع علاقاتها مع تركيا،

وأضاف ميتسوتاكيس قائلا:"لكن لا تستطيع أن ننتظر منها تغيير سلوكها إذا لم يمارس الضغط عليها".

ولفت ميتسوتاكيس إلى أن ​أنقرة​ رفضت اقتراح أوروبيا التمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها.

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية، حول أحقية استغلال موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.