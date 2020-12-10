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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست، القدس 2 ديسمبر 2020

    صحيفة إسرائيلية تكشف موعد زيارة نتنياهو "التاريخية" إلى الإمارات

    © REUTERS
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    الموضوع:
    تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل (98)
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    كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، موعد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، مشيرة إلى أنه قد يتزامن مع احتمال حل الكنيست.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
    © AFP 2020 / GALI TIBBON
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    وقالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، إن نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات يوم 23 الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هذا الموعد قد يتزامن مع حل الكنيست، في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة.

    وأوضحت الصحيفة، أن "نتنياهو يسعى إلى الاستفادة من زيارته الأولى إلى الإمارات لتمرير رسالة مفادها أنه في رحلة تاريخية"، في وقت ينشغل فيه رئيس "أزرق أبيض"، بيني غانتس، بأمور "سياسية صغيرة".

    ونقلت "هارتس"، عن مسؤول في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله إن "نتنياهو خطط لإجراء الزيارة إلى الإمارات في الأسبوع الماضي"، موضحا أن الزيارة تأجلت لأن جهاز الأمن العام (الشاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط لاعتبارات سياسية.

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجه رسالة إلى دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني في الثاني من ديسمبر/كانون الأول. وقال نتتيناهو لموفد تلفزيون دبي، في لقاء صحفي، "إن اليوم الوطني للإمارات سيكون يوم جديد من الأمل العظيم، والنعمة العظيمة، نعمة السلام".

    وكشفت قناة عبرية النقاب، عن موعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البحرين. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أنه من المتوقع أن يقوم نتنياهو بأول زيارة علنية له إلى الخليج، حيث يتوجه إلى مملكة البحرين الأسبوع المقبل، بداية من الأحد وحتى الأربعاء.

    وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية بزعامة الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي.

    الموضوع:
    تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل (98)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    التطبيع مع إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الإمارات, الكنيست, إسرائيل
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