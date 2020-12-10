أوفير غندلمان يتحدث عن إنجاز عظيم لدولة إسرائيل

قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل حققت إنجازا عظيما بحصولها على أول شحنة من اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية.

وكتب غندلمان، على "تويتر" اليوم الخميس: "دولة إسرائيل، هي دولة عظيمة من نواح عديدة/ لكنها دولة صغيرة الحجم من ناحية عدد مواطنيها الذي يبلغ تسعة ملايين نسمة".

وتابع: "ليس بديهيا أن تحصل على لقاحات كورونا في ذات الوقت التي تحصل فيه عليها بريطانيا والدول الرائدة والكبرى عالميا"، مضيفا: "إنه عبارة عن إنجاز عظيم لدولة إسرائيل".

ووصلت أول شحنة من لقاحات كورونا التي أرسلتها شركة "فايزر" إلى إسرائيل، الأربعاء، وتم استلامها في مطار بن غوريون.

يذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت، في تقرير سابق، أن أول دفعة من لقاح شركة "فايزر" تقدر بـ 110 آلاف لقاح، وأنه من المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاحات كورونا إلى إسرائيل، يوم الجمعة المقبل.

وتأمل وزارة الصحة الإسرائيلية أن تحصل على 4 ملايين لقاح حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبدأت إسرائيل فرض إغلاق ليلي للحد من تفشي وباء كورونا، وذلك قبل يوم واحد من وصول أول دفعة من لقاحات شركة فايزر، ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الإصابة بالوباء مجددا، والتي سجلت هذا الأسبوع أعلى معدلاتها منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ليس بديهيًا أن دولة إسرائيل، وهي دولة عظيمة من نواحٍ عديدة لكنها دولة صغيرة الحجم من ناحية عدد مواطنيها الذي يبلغ التسعة ملايين نسمة، تحصل على لقاحات #كورونا في ذات الوقت التي تحصل فيه عليها بريطانيا والدول الرائدة والكبرى عالميًا. إنه عبارة عن إنجاز عظيم لدولة إسرائيل. pic.twitter.com/5Hau1nCcyq — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 10, 2020

وبلغ عدد المصابين منذ تفشي الوباء في إسرائيل نحو 346 ألفا بينهم أكثر من 2900 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلنت شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيو إن تيك الألمانية التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وقالت الشركة في إعلانها إن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90 في المئة بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وتتسابق العديد من دول العالم للتعاقد على اللقاح، فيما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".