أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات بسبب كورونا منذ بداية الجائحة

وتعد هذه هي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل/ نيسان في أمريكا، وبها يرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 289188 حالة وفاة بسبب المرض، بحسب وريترز.

وأظهرت البيانات كذلك تسجيل أكثر من 220 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليكون إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوز 15 مليون شخص منذ بدء الجائحة، مما يجعلها الأكثر تضررا بالجائحة في العالم تليها الهند والبرازيل.

وتوقعت السلطات الصحية هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

وولاية كاليفورنيا، التي كان فُرض في كلّ مناطقها حجرٌ صحّي من جديد منذ بداية الأسبوع، سجّلت لوحدها أكثر من ثلاثين ألف إصابة جديدة بكورونا الأربعاء، وهو رقم قياسيّ لولاية في يوم واحد، بحسب ما أفاد "كوفيد تراكينج بروجيكت".

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

وقرر اجتماع لفريق الخبراء بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء الماضي، أن يكون كل من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل في مقدمة من يتلقى لقاحات فيروس كورونا الجديد في البلاد.