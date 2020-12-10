واشنطن: الحرب في شبه الجزيرة الكورية انتهت وحان وقت السلام والتعاون

تعهد النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيغان، بإبلاغ خليفته، بأن الحرب في شبه الجزيرة الكورية قد انتهت وأن الوقت قد حان للتعاون بين الكوريتين الجنوبية والشمالية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية تصريحات بيغان، الذي يقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية قال خلالها "الحرب قد انتهت، وحان وقت السلام" في شبه الجزيرة الكورية.

وشدد على أن الدبلوماسية تظل "أفضل وسيلة، بل والوحيدة" لحل جميع التحديات فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وأشار بيغان إلى أن "بيونغ يانغ ستشهد بعض الأحداث الهامة قريباً، لا سيما مثل مؤتمر الحزب الثامن في كانون الثاني/يناير. إننا نحث كوريا الشمالية بحزم على استغلال هذا الوقت لتمهيد الطريق لاستعادة الدبلوماسية".

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش بيغان، حصة كوريا الجنوبية في الإنفاق على تأمين وجود 28.5 ألف عسكري أمريكي متواجدين بحجة الحماية من تهديد كوريا الشمالية في ظروف "اللاحرب واللاسلم" في شبه الجزيرة الكورية.

هذا وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في الـ11 من أيلول/سبتمبر الماضي، بأن ممثلي سيؤول وواشنطن توصلوا إلى اتفاق على مواصلة العمل لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وكذلك إنشاء قناة جديدة للحوار على مستوى العمل لضمان إجراء مشاورات سريعة ومستمرة حول مختلف القضايا بين البلدين.