موقع متخصص يكشف عن قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية لعام 2020

كشف موقع www.imdb.com ، أمس، عن قائمة أفضل 10 برامج تلفزيونية لعام 2020، ويعتبر هذا الموقع المصدر الأكثر شهرة وموثوقية في العالم الخاص بتقديم خدمة بث بيانات ومحتوى الأفلام والتلفزيون والمشاهير.

ولأول مرة على الإطلاق ، قام الموقع "IMDb" بتحديد قائمة العروض الأكثر شعبية من تصنيفات "IMDbPro" الخاصة بالعروض، بناء على مشاهدات الصفحة الفعلية بدلا من بناء تصنيفاتها السنوية على عينات إحصائية صغيرة أو مراجعات من نقاد متخصصين، حيث وصل عدد المشاهدات إلى أكثر من 200 مليون زائر شهريا.

فعلى الرغم من أن تلفزيون الواقع كان في مهده عندما تم تأسيس موقع "IMDb" قبل 30 عاما، إلا أنه نما بشكل هائل من حيث تنوع عروضه وحجمها وفي كثير من الحالات مكانتها لدى المشاهدين.

وفي تصنيف موقع IMDb لأفضل 10 برامج تلفزيونية لعام 2020 والتي كانت الأكثر شعبية بين مستخدميه، احتل الصدارة الموسم الثاني من "The Boys"، والذي تدور أحداثه حول التجسيد الخارق للشر الخالص.

وجاء في المرتبة الثانية الموسم الرابع من سلسلة (Money Heist" (La Casa de Papel"، والذي ظل ضمن أفضل 10 عروض تلفزيونية على "IMDb" لمدة ستة أسابيع متتالية.

ويليه في المركز الثالث "Dark"، حيث كافأ الموسم الثالث والأخير من المسلسل الألماني المشاهدين بمزيد من التقلبات والانعطافات، وبعض الإجابات التي طال انتظارها عن أسئلتهم الملحة.

واحتل المركز الرابع سلسلة الجرائم للموسم الثالث من "Ozark".

وفي المرتبة الخامسة جاء "The Mandalorian" في موسمه الثاني في سلسلة من التشويق والمغامرات.

وكانت المرتبة السادسة لسلسلة "The Queen's Gambit" وهو مسلسل درامي تدور أحداثه في عالم لعب الشطرنج التنافسي.

كما جاء في المرتبة السابعة المسلسل التلفزيوني "The Umbrella Acdemy".

ويليه في المركز الثامن مسلسل "Westworld" في موسمه الثالث.

وفي المركز التاسع جاء فيلم "The Witcher" الذي يستند إلى سلسلة الروايات الخيالية لأندريه سابكوفسكي.

والمرتبة العاشرة كانت للمسم الرابع لـ"The Crown" والذي تم عرضه في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام، وحقق مشاهدات عالية جدا واحتل المركز الأول في أول أسبوع عرض له، تدور أحداثه حول علاقة العائلة البريطانية المالكة في العالم الخارجي، مما يجعل العرض عملا خياليا مثيرا للإعجاب.