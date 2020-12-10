السفير الصيني لدى واشنطن: التعاون الصيني الأمريكي يجب ألا يغيب في عالم ما بعد كورونا

أعلن السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، تسوي تيان، اليوم الخميس، أن التعاون الصيني الأمريكي لا يمكن أن يغيب ويجب ألا يغيب في عالم ما بعد فيروس كورونا المستجد، حيث يفرض عدم الاستقرار والشكوك تحديات خطيرة على الحوكمة العالمية.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية تصريحات تسوي خلال حفل سنوي لمجلس الأعمال الأمريكي - الصيني، قال فيه إن "عام 2021 أساسي في الوقت الذي نرحب فيه بفجر عصر ما بعد المرض، حيث لا يمكن أن يغيب التعاون الصيني الأمريكي ويجب ألا يغيب".

واستطرد تسوي، قائلا إن "بحث وتطوير اللقاحات والأدوية يحقق تقدما جيدا في دول عديدة، ويجلب آمالا وثقة لنا جميعا. ولكن عوامل عدم الاستقرار والشكوك في عالم ما بعد المرض ستفرض تحديات خطيرة على الحوكمة العالمية".

وأضاف السفير، قائلا: "نعتقد أنه عندما يواجه المجتمع البشري صعوبات وتحديات كبيرة، تتحمل الدول التي لديها قدرات أقوى مسؤوليات أعظم".

وتشهد العلاقات بين الدولتين توترا بشأن التجارة والأمن والتكنولوجيا، يضاف إلى مسألة فيروس كورونا المستجد وقضايا حقوقية من هونغ كونغ إلى أقلية الإيغور في شينجيانغ.