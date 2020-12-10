يعزز دور إيران الاستراتيجي... الرئيس الأفغاني: طريق خواف – هرات السككي مشروع تاريخي ومصيري

أكد رئيس أفغانستان، أشرف غني، أن طريق السكك الحديدية بين مدينة خواف (شرقي إيران) وهرات الأفغانية، يشكل مشروعا تاريخيا ومصيريا.

ونقلت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الخميس، عن غني خلال مراسم افتتاح المشروع المشترك مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، أنه سعيد لمشاهدة تدشين مشروع خواف – هرات السككي التاريخي والمصيري.

وقال أشرف غني:

إن إنجاز هذا المشروع تحقق بفضل الجهود الدؤوبة من قبل البلدين (إيران وأفغانستان) في مجال الاتصال الإقليمي وبلوغ الرخاء الاقتصادي المنشود.

وأشاد بمساعدات الجانب الإيراني للحكومة والشعب الأفغانيين، في سياق مكافحة الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا، موجها الشكر إلى الرئيس روحاني لمعالجة اللاجئين الأفغان في إيران المصابين بهذا الفيروس، مؤكدا أن إنجاز المشروع السككي رغم القيود الناجمة عن جائحة كورونا، مؤشر واضح على الإرادة الوطنية لدى كل من إيران وأفغانستان والجهود المشتركة من جانب مسؤولي كلا البلدين.

وافتتح روحاني ونظيره أشرف غني، عن بعد، اليوم الخميس، طريق السكك الحديدية الذي يربط بين مدينة خواف (بمحافظة خراسان الرضوية –شرق) ومدينة هرات الأفغانية.

وفي تصريحه خلال مراسم الافتتاح، قال روحاني مخاطبا أشرف غني:

اليوم، هو يوم السلام ويوم الرحمة والانفراج بالنسبة لكلا الشعبين الإيراني والأفغاني العظيمين، وذلك في ضوء القواسم التاريخية والثقافية التي تربط بينهما والمنطقة التي تعايشا فيها جنبا إلى جنب في أجواء سادتها الأخوة وحسن الجيرة على مدى التاريخ.

ويشار إلى أن طريق خواف – هرات السككي يمتد لنحو 140 كم ويشكل أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في إيران وأفغانستان. وبافتتاح هذا المشروع، ستحدث نقلة نوعية في مجال ترانزيت السلع بين أوروبا وآسيا، بما يعزز دور إيران في ممرات الشرق إلى الغرب.