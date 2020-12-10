تسجيل
12:03 GMT10 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأفغاني أشرف غني

    يعزز دور إيران الاستراتيجي... الرئيس الأفغاني: طريق خواف – هرات السككي مشروع تاريخي ومصيري

    © REUTERS / PRESIDENTIAL PALACE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/26/1044632600_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_e27b4ddd20f1c25a5ed6deda1c2f8567.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202012101047467118-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81--%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A/

    أكد رئيس أفغانستان، أشرف غني، أن طريق السكك الحديدية بين مدينة خواف (شرقي إيران) وهرات الأفغانية، يشكل مشروعا تاريخيا ومصيريا.

    قطار صورة أرشيفية
    © AP Photo / David Mariuz
    افتتاح خط سكك حديدية بين إيران وأفغانستان غدا الخميس
    ونقلت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الخميس، عن غني خلال مراسم افتتاح المشروع المشترك مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، أنه سعيد لمشاهدة تدشين مشروع خواف – هرات السككي التاريخي والمصيري.

    وقال أشرف غني:

    إن إنجاز هذا المشروع تحقق بفضل الجهود الدؤوبة من قبل البلدين (إيران وأفغانستان) في مجال الاتصال الإقليمي وبلوغ الرخاء الاقتصادي المنشود.

    وأشاد بمساعدات الجانب الإيراني للحكومة والشعب الأفغانيين، في سياق مكافحة الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا، موجها الشكر إلى الرئيس روحاني لمعالجة اللاجئين الأفغان في إيران المصابين بهذا الفيروس، مؤكدا أن إنجاز المشروع السككي رغم القيود الناجمة عن جائحة كورونا، مؤشر واضح على الإرادة الوطنية لدى كل من إيران وأفغانستان والجهود المشتركة من جانب مسؤولي كلا البلدين.

    وافتتح روحاني ونظيره أشرف غني، عن بعد، اليوم الخميس، طريق السكك الحديدية الذي يربط بين مدينة خواف (بمحافظة خراسان الرضوية –شرق) ومدينة هرات الأفغانية.

    وفي تصريحه خلال مراسم الافتتاح، قال روحاني مخاطبا أشرف غني: 

    اليوم، هو يوم السلام ويوم الرحمة والانفراج بالنسبة لكلا الشعبين الإيراني والأفغاني العظيمين، وذلك في ضوء القواسم التاريخية والثقافية التي تربط بينهما والمنطقة التي تعايشا فيها جنبا إلى جنب في أجواء سادتها الأخوة وحسن الجيرة على مدى التاريخ.

    ويشار إلى أن طريق خواف – هرات السككي يمتد لنحو 140 كم ويشكل أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في إيران وأفغانستان. وبافتتاح هذا المشروع، ستحدث نقلة نوعية في مجال ترانزيت السلع بين أوروبا وآسيا، بما يعزز دور إيران في ممرات الشرق إلى الغرب.

    انظر أيضا:

    افتتاح خط سكك حديدية بين إيران وأفغانستان غدا الخميس
    مصر تكشف تفاصيل خطط "التوسع الهائل" في السكك الحديدية
    بعد 8 سنوات... "السكك السورية" تستأنف رحلات (دمشق- وحلب) وتستعد للربط مع العراق
    الكلمات الدلالية:
    إيران, حسن روحاني, أشرف غني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المقاتلة سو-30إس إم متعددة الأغراض لفريق العرض الجوي الفرسان الروس التابعة لقوات السلاح الروس الروسي أثناء الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في كوبينكا
    أفضل عشر طائرات عسكرية وفق تصنيف "القوات الجوية العالمية 2020"
    مسؤول أمريكي لا ينصح بشراء أسلحة صدئة من روسيا أو رخيصة من الصين
    مسؤول أمريكي لا ينصح بشراء "أسلحة صدئة من روسيا أو رخيصة من الصين"
    أقوى نساء العالم
    أقوى نساء العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك