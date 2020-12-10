القراصنة يسرقون بيانات لقاح "فايزر"

قالت وكالة الأدوية الأوروبية "EMA"، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني، يوم أمس الأربعاء، وتمكن القراصنة من الوصول إلى بعض البيانات حول لقاح "فايزر" و"بيونتيك".

ووفقًا لبيانات "بيونتيك"، تمت سرقة مستندات تسجيل اللقاح من خوادم الوكالة. وأضافت الشركة أنه "لم يتم اختراق أي من أنظمة "بيونتيك" أو "فايزر".

ومن غير المعلوم بعد ما إذا كان القراصنة قد تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية للمتطوعين.

وجاء في بيان وكالة الأدوية، إن "وكالة الأدوية الأوروبية تعرضت لهجوم سيبراني، وأطلقت على الفور تحقيقا بتعاون وثيق مع سلطات إنفاذ القانون والكيانات الأخرى ذات الصلة".

وقدرت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" فعالية لقاح ضد "كوفيد-19" بنسبة 95% بعد نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وبدأت الشركات في تسجيل العقار في الولايات المتحدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد 10 أيام أخرى تقدمت بطلب للتسجيل في الاتحاد الأوروبي. وقع هجوم المتسللين على وكالة "EMA" قبل يوم واحد من أن تقوم الوكالة بإبلاغ البرلمان الأوروبي عن نتائج الطلب.