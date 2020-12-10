مسؤول روسي: إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا

أكد عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكفيتش، إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا مكسيم شولغاي وسامر سويفان.

موسكو - سبوتنيك. وأجاب مالكيفيتش على سؤال لوكالة "سبوتنيك" بشأن إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا منذ شهر أيار/مايو 2019:

"أؤكد ذلك، تم إطلاق سراحهما".

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في 18 تشرين الثاني الماضي، أن العمل على إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في ليبيا مستمر، وتأمل موسكو أن يتم إطلاق سراحهما قريبًا.

وقال نائب الوزير: "لا أريد أن أتنبأ (أي أحداث). العمل جار. هناك فرصة، آمل ذلك".

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد وافقت في وقت سابق على إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين، مكسيم شوغالي وسامر سويفان، وفق ما أفادت به وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع.

وبحسب المصادر، تم التوصل إلى اتفاق بين طرابلس وموسكو قبل أسابيع للإفراج عن المواطنين الروس. وقال المصدر إن شوغالي وسويفان، يمكن إرسالهما إلى موسكو في غضون أيام قليلة.