الصحة العالمية تنتظر بيانات لقاح "فيكتور" الروسي

قالت منظمة الصحة العالمية "WHO" لوكالة "سبوتنيك"، إنها على اتصال مع المركز العلمي الروسي "فيكتور" بشأن لقاح ضد فيروس كورونا "إيبيفاك كورونا"، وتنتظر بيانات عن العقار.

وجاء في بيان المنظمة، "الصحة العالمية على اتصال بالمركز العلمي المختص بعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، الذي أعرب عن اهتمامه بالتقدم بطلب إدراجه في سجل أدوية الطوارئ، ونحن ننتظر بيانات عن لقاحهم (إيبيفاك كورونا)".

وتابع البيان، "ستنشر منظمة الصحة العالمية النتائج إذا ما أوفى المنتج المقدم للمراجعة بمعايير التسجيل".

وتم تسجيل اللقاح "إيبيفاك كورونا"، الذي أنتجه مركز "فيكتور" على أساس مستضد الببتيد، في روسيا يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلن مركز "فيكتور" للأبحاث في نوفوسيبيرسك أنه يقوم بتطوير ثلاثة لقاحات، بالإضافة إلى اللقاح المسجل ضد فيروس كورونا، وأن اللقاحات الثلاثة في مراحل مختلفة من البحث.

وبدأ "فيكتور" التجارب السريرية للقاح كورونا، في 27 تموز/ يوليو، بمشاركة 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، بما في ذلك 60 موظفًا من "فيكتور".