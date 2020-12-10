"الدواء والغذاء" الأمريكية ترصد الأعراض الجانبية للقاح فايزر

كشفت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية عن الآثار الجانبية المتوقعة للقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا، والذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية.

يأتي ذلك بعد أن بدأت السلطات البريطانية بالفعل رصد هذه الأعراض، وبعدما أجرت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية تحليلا لنتائج اللقاح، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبعد أيام قليلة من تلقي الجرعة الثانية، قالت السلطات الأمريكية إن فعالية لقاح "فايزر" تصل إلى نسبة 95 بالمئة، إلا أن إدارة الغذاء والدواء كشفت أن فعالية العقار تتباين قليلا من شخص إلى آخر نظرا لعوامل عدة منها العمر.

وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية لتلقي اللقاح، قال مشاركون في التجارب السريرية، إنهم عانوا أعراضا جانبية كانت على النحو التالي:

63 بالمئة قالوا إنهم واجهوا حالة من الإعياء، فيما عانى 55 بالمئة من الصداع، وقال 32 بالمئة إنهم شعروا بالقشعريرة، و24 بالمئة عانوا آلاما في المفاصل، وواجه 14 بالمئة الحمى.

وكان هناك عارض جانبي قوي نوعا ما لكنه نادر للغاية يسمى "شلل بيل"، وهو ضعف مفاجئ ومؤقت في عضلات الوجه، يختفي خلال أسابيع.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها وجدت هذا العارض لدى 4 أشخاص فقط ممن تلقوا اللقاح، فيما أبلغ 64 شخصا عن حالة من تورم في الغدد الليمفاوية.

في سياق آخر، قالت وكالة الأدوية الأوروبية "EMA"، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني، يوم أمس الأربعاء، وتمكن القراصنة من الوصول إلى بعض البيانات حول لقاح "فايزر" و"بيونتيك".

ووفقًا لبيانات "بيونتيك"، تمت سرقة مستندات تسجيل اللقاح من خوادم الوكالة. وأضافت الشركة أنه "لم يتم اختراق أي من أنظمة "بيونتيك" أو "فايزر"، ومن غير المعلوم بعد ما إذا كان القراصنة قد تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية للمتطوعين.