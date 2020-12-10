أردوغان يوجه نصيحة إلى شعب وقادة أرمينيا: عليكم استخلاص العبر والدروس

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، نصيحة إلى قادة وسلطات أرمينيا بأن تتعقل وتتحمل المسؤولية الكاملة عن كل مواقفها السياسية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تصريحات الرئيس التركي الذي قدم بزيارة رسمية إلى أذربيجان ليومين للمشاركة بالاحتفال والعرض العسكري بمناسبة تحرير القوات الأذربيجانية لجزء من منطقة قره باغ.

وقال أردوغان بهذا الصدد: "يجب على الشعب الأرمني وقاداته التعقل ودرس العبر من الأحداث الأخيرة وخصوصا حرب قره باغ، وإن حصل ذلك فهناك حقبة جديدة ستكون مغايرة في المنطقة التي شهت حروبا كثيرة خلال العقود الأخيرة".

وتابع أردوغان أن "تركيا وأذربيجان ستواصلان التغلب على الصعوبات وتحقيق النجاحات المتتالية طالما تقفان جنبا إلى جنب".

ولفت أردوغان إلى أن "تحرير أذربيجان أراضيها من الاحتلال، لا يعني أبدا أن النضال قد انتهى".

ونظمت أذربيجان عرضا عسكريا كبيرا في ساحة "الحرية" في 10 ديسمبر/ كانون الأول بالعاصمة باكو، احتفالًا بتحرير إقليم قره باغ.