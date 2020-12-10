وزير الصحة الإيراني يدين منع بلاده شراء لقاح كورونا

انتقد سعيد نمكي، وزير الصحة الإيراني، الحظر الأمريكي على بلاده لافتا إلى أنه طال لقاح كورونا.

ووصف نمكي العقوبات الأمريكية على بلاده بـ"الحظر الجائر"، لافتا إلى أنه شمل شراء المعدات الطبية والأدوية واللقاحات الضرورية ومنها لقاح كورونا.

وأوضح نمكي، في تصريحهات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" اليوم، "الحظر شمل قنوات التبادل المالي لدفع مستحقات شراء لقاح كورونا".

وتابع: "لا أتصور أن شعبا في العالم قد واجه الظلم والحظر الجائر كالشعب الإيراني بجميع شرائحه لا سيما الصحة والعلاج".

وقال الوزير إنه "رغم هذا الحظر الجائر إلا أن الوضع الصحي في إيران أفضل من العديد من بلدان العالم التي تمتلك بنى تحتية وإمكانيات أكثر مقارنة بما هو متوفر في البلاد وذلك بفضل التكاتف والتضامن بين مختلف أطياف الشعب الإيراني وتنفيذ مشروع الشهيد قاسم سليماني، الذي كان ضحية للإرهاب العالمي، وهو ما يبشر بتحقيق نتائج طيبة في غضون الأيام والأسابيع المقبلة على صعيدي الصحة والعلاج في البلاد".

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأربعاء، أن بلاده تخطط للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من بلد أجنبي، وبعث بـ"مئات اللعنات" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد روحاني أثناء اجتماع حكومي أنه وجه وزارة الصحة لشراء لقاح ضد الفيروس التاجي،

وتابع: "ينبغي علينا الآن توفير اللقاح وتطعيم المعرضين للإصابة بالمرض بدرجة عالية"، دون أن يكشف عن الدولة التي ستزود إيران باللقاح.

وأشار إلى أن الحكومة صادقت اليوم على "قرار مهم حول كورونا" يتطلب المصادقة النهائية في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس التاجي السبت المقبل.

وشدد روحاني على ضرورة "إرسال مئات اللعنات" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء كل لقاح تشتريه إيران، مشيرا إلى أن الأمر الذي يمكن حله باتصال هاتفي واحد يستغرق الآن عدة أسابيع أو حتى أشهر.