مقتل 3 مهاجرين وإصابة 23 إثر حريق في مستودع مهجور قرب برشلونة

اندلع حريق في مستودع مهجور كان يحتله عشرات المهاجرين في إحدى ضواحي برشلونة، ما أدى إلى مقتل 3 على الأقل وإصابة 23 آخرين، الليلة الماضية.

وتمت السيطرة على الحريق، الذي تسبب في خروج سحابة كثيفة من الدخان في الهواء، بحلول صباح اليوم الخميس، لكن السلطات تقول إن أجزاء من المبنى انهارت وهناك احتمال لسقوط المبنى بكامله، الأمر الذي قد يعقد جهود الانقاذ.

وقال بير أراجونيس القائم بأعمال رئيس منطقة كتالونيا ومسؤولون آخرون، إن مهاجرين غير شرعيين عادة ما كانوا ينامون في المستودع الذي يقع في ضاحية بادالونا الصناعية الكبيرة.

وقال خافيير جارسيا البيول، رئيس بلدية بادالونا، للصحفيين في المكان: "كانت عملية وضع يد نعرف منذ سنوات أنها قد تنتهي بمأساة".

وقال أراجونيس لمحطة "تي.في.إل"، إن كثيرين ممن كانوا ينامون داخل المكان عندما اندلع الحريق، في وقت متأخر أمس الأربعاء، نجحوا في الهرب.

En aquests moments, al lloc, 30 dotacions #bomberscat. Ara, amb el foc controlat, amb la unitat #GREC, estem fent inspeccions des de l'exterior per identificar zones segures o àrees on caldria fer enderrocs controlats per poder alliberar de càrrega estructural. pic.twitter.com/UC02ozLS7W — Bombers (@bomberscat) December 10, 2020

وأضاف: "لم نكن نعرف بالتحديد عدد من كانوا في المكان عند اندلاع الحريق. ما زالنا في حاجة لنرى ما إذا كان لا يزال هناك محاصرون بالداخل".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الكتالونية إن المبنى كان يؤوي ما يصل إلى 180 شخصا فيما مضى، وفقا لـ "رويترز".

Continuem amb una trentena de dotacions #bomberscat a l'incendi de la nau industrial de #Badalona

Treballem intensament, però queden moltes hores de feina fins a poder controlar i apagar el foc i poder entrar a l'interior. L'incendi està completament desenvolupat. pic.twitter.com/t3nwltv85A — Bombers (@bomberscat) December 9, 2020

وقال مسؤولون إن خدمات الطوارئ عالجت 19 شخصا، بينهم 3 حالتهم خطيرة و4 آخرون يعانون إصابات بالغة.

وقال ميغيل سامبير، القائم بأعمال وزارة الداخلية في حكومة كتالونيا، إن سبب الحريق لم يعرف بعد.