بوتين: بعض الدول تروج لحرية التعبير ولكنها لا تطبقها مع الصحفيين الروس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه على الرغم من الدعاية لحرية التعبير، إلا أن الشركاء الأجانب يستخدمون وسائل الإعلام الخاصة بهم كأداة لتحقيق أهدافهم، وينتهكون حقوق الإعلام الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقاء مع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان:

"فيما يتعلق بأنشطة صحفيينا في الخارج، نرى أنه في العديد من البلدان، على الأقل أولئك الذين يبنون علاقات مع بلدنا كمنافس محتمل، وحتى خصم، وفي بعض البلدان الأخرى، تسجل الوثائق العقائدية روسيا بشكل مباشر على أنها عدو جيوسياسي، وهناك يبدؤون في الضغط على صحفيينا أيضاً. لأنهم، على الرغم من تعزيز حرية التعبير، في الواقع، يلتزمون بأمر آخر وهو الترويج لمحتوى المعلومات الخاص بهم، من أجل ضمان سياساتهم الداخلية والخارجية".

وأوضح الرئيس الروسي أن هذا يستخدم كأداة لتحقيق أهدافهم على الساحة الدولية، "في هذه الحالة - فيما يتعلق بـروسيا".

يذكر أنه، في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، قام جهاز أمن الدولة في لاتفيا، باعتقال واستجواب وتفتيش ومصادرة معدات مكتبية من كاتبي البوابات الروسية "سبوتنيك لاتفيا" و"بالت نيوز". وتم اعتقال ستة صحفيين من لاتفيا بعد توجيه اتهامات جنائية لهم، بينهم رئيس التحرير السابق لـ "بالت نيوز لاتفيا"، أندريه ياكوفليف، حيث تم استجوابهم والإفراج عنهم بناء عن تعهد بعدم المغادرة".

وأفادت الأنباء أن روسيا سترفع قضية بشأن اضطهاد صحفيي "بالت نيوز" و"سبوتنيك لاتفيا".