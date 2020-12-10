الأرجنتين توقع عقدا للحصول على لقاح "سبوتنيك V" لتطعيم 10 ملايين شخص

أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.

بوينس آيرس - سبوتنيك. وقال الرئيس للصحفيين "وقعنا أمس عقدا يضمن لنا توريد لقاحات روسية للأرجنتين، هذا ثالث عقد توقعه البلاد"، مضيفا "سيكون لدينا جرعات كافية لتطعيم 10 ملايين أرجنتيني في يناير وفبراير".

وفي وقت سابق، صرح مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، البروفسور ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" يمكن أن يُعطى للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية، ولكن ليس في المرحلة التي يتفاقم فيها المرض.

وقال غينسبيرغ لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يمكن إعطاء لقاح "سبوتنيك V"، للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية. لكن الشيء الوحيد هو أن لا يكون ذلك في مرحلة تفاقم المرض، أي أنه عند الإصابة به مباشرة".

وأضاف، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المزمنة، بناءً على نصيحة أحد الخبراء، أن ينظروا أولاً في بعض معايير الدم: البروتين التفاعلي (سي) ومستوى الغلوبولين المناعي من الفئة (إي).

واختتم رئيس مركز "غامالي" بالقول: "إذا كان هذان المؤشران طبيعيين، فعندئذ بالطبع من الضروري التطعيم ويمكن تطعيم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية".