ماذا يفعل... وفد إسرائيلي في زيارة مهمة إلى تشاد... بالصور

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى، هذا الأسبوع، دولة تشاد، في زيارة مهمة.

أفادت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن وفدا من الخبراء الإسرائيليين في مجالي الزراعة والصحة، زار دولة تشاد هذا الأسبوع بعد إقامة العلاقات بين البلدين لبحث إمكانيات التعاون.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن الوفد الذي سافر برعاية وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في مجال التنمية، قد التقى بمسؤولين كبار من وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والمياه.

زار وفد من الخبراء الإسرائيليين في مجالي الزراعة والصحة دولة تشاد هذا الأسبوع بعد إقامة العلاقات بين البلدين لبحث إمكانيات التعاون. التقى الوفد، الذي سافر برعاية وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في مجال التنمية، بمسؤولين كبار من وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والمياه@MASHAVisrael pic.twitter.com/kPqCJjQ4Bk — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 10, 2020

سبق أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده عادت إلى إفريقيا، والأخيرة عادت إلى إسرائيل.

جاءت تصريحات نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، في الثامن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما التقى بعبد الكريم ديبي، نجل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، الذي زار إسرائيل، سرا، على رأس وفد تشادي رفيع المستوى.

נפגשתי היום עם יו"ר הקבינט של צ'אד עבדל-קרים דבי ועם ראש שירותי המודיעין של צ'אד אחמד קוגרי.



לאחר חידוש היחסים עם צ׳אד, דנו על מינוי שגרירים ופתיחת נציגויות, לרבות באפשרות לפתיחת שגרירות בירושלים.



בין היתר דנו בחיזוק שיתוף הפעולה בין ישראל לצ׳אד במגוון תחומים. pic.twitter.com/Gn8k1b1MAH — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 8, 2020

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه التقى بعبد الكريم ديبي ورئيس جهاز المخابرات في تشاد، أحمد كوغري، وبحثا تعيين السفراء وفتح قنصليات، فضلا عن إمكانية فتح سفارة لتشاد في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح نتنياهو أنه ناقش مع الوفد التشادي تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وكان عبد الكريم ديبي، نجل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، قد أعلن أن بلاده ستفتح ممثلية رسمية لها في مدينة القدس المحتلة في غضون عام.