المغرب وإسرائيل يتفقان على تطبيع العلاقات بوساطة أمريكية

اتفقت إسرائيل والمغرب، اليوم الخميس، على تطبيع علاقاتهما في اتفاق تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ونقلت "رويترز"، عن مسؤول أمريكي كبير، قوله إن "ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع العاهل المغربي الملك محمد السادس".

وأضافت "رويترز"، أنه "في إطار هذا الاتفاق وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية الذي يشهد نزاعا إقليميا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم".

يتبع...