بعد التطبيع... أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، توقيع اتفاق يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، بعدما كشف عن موافقة المملكة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.