أردوغان: ليس لدينا مشاكل مع الشعب الأرميني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا مستعدة لـ "فتح الأبواب" لأرمينيا، ، أنقرة ليس لديها مشاكل مع الشعب الأرميني".

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف في باكو: "نحن مؤيدون للسلام في المنطقة ومستعدون لفتح الأبواب أمام أرمينيا، ليس لدينا مشاكل مع الشعب الأرميني".

ووجه الرئيس التركي، في وقت سابق من اليوم، نصيحة إلى قادة وسلطات أرمينيا بأن تتعقل وتتحمل المسؤولية الكاملة عن كل مواقفها السياسية.

وأثنى الرئيس التركي على دور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في التوصل لوقف إطلاق نار في ناغورني قره باغ، مشيرا إلى إمكانية تشكيل منصة سلام إقليمية تضم ست دول من بينها أرمينيا.

ولفت أردوغان إلى إمكانية تشكيل منصة سلام إقليمي تتكون من روسيا وتركيا وأذربيجان وإيران وجورجيا إلى جانب أرمينيا، قائلا: "أولي أهمية لموضوع تشكيل منصة تعاون إقليمي ومن الممكن أن نشكل منصة تتكون من ست دول والرئيس بوتين وافق على ذلك وفي حال وافقت روسيا وتركيا وأذربيجان وإيران وجورجيا والتزموا بذلك، فمن الممكن ضم أرمينيا للمنصة بحيث نقوم بتأسيس السلام الإقليمي من خلال هذه المنصة السداسية".

وأشار أردوغان إلى أنه بحث مع علييف موضوع إنشاء البنية التحتية في منطقة قره باغ، قائلا: "أجرينا الأعمال اللازمة حول البنية التحتية مع علييف"، وتابع أردوغان: "الأرمن هدموا كل شيء في قره باغ حتى الكنائس والجوامع، وستقوم إدارة أذربيجان بإعادة إعمار المنطقة دون تأخر، وستجعلها مكانا مختلفا خلال 3 أو 5 أعوام، وهي قادرة على ذلك".

ونظمت أذربيجان عرضا عسكريا كبيرا في ساحة "الحرية" في 10 ديسمبر/ كانون الأول في العاصمة باكو، احتفالًا بتحرير إقليم قره باغ.