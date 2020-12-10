كوشنر: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل حتمي

توقع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تقوم المملكة العربية السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل سواء عاجلا أم آجلا.

وبحسب "رويترز"، قال كوشنر للصحفيين، مساء اليوم الخميس، إن

"تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل حتمي".

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكان كوشنر، قد قال في وقت سابق، "أعتقد أننا شهدنا تغييرات كثيرة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، الرئيس ترامب عمل على مقربة من الملك سلمان ولدينا تهديد مشترك من إيران".

بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تنضم إلى دائرة السلام، والدول التي وقعت على اتفاقات للتطبيع مع إسرائيل في الوقت المناسب.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، قد كشف في وقت سابق، أن السعودية وقطر والمغرب، من بين الدول التي من المقرر أن تقيم علاقات مع بلاده في إطار تقارب إقليمي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كوهين إن

السعودية وسلطنة عمان وقطر والمغرب والنيجر "على الأجندة".

وأضاف "هذه هي الدول الخمس... إذا استمرت سياسة ترامب سنتمكن من التوصل لاتفاقات إضافية".