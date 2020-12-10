وكالة: أمريكا تعاقب تركيا لشرائها أنظمة صاروخية روسية

تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها، العام الماضي، أنظمة دفاع جوي روسية من طراز "إس -400".

قالت أربعة مصادر من بينها مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن الخطوة التي طال انتظارها، والتي من المرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة العلاقات مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن، يمكن الإعلان عنها في أي وقت.

وأوضحت المصادر للوكالة أن العقوبات ستستهدف الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير. وقالت عدة مصادر إنهم يتوقعون الإعلان عن العقوبات، يوم الجمعة، لكن أحدهم قال إنه قد يأتي في أي وقت ربما اليوم الخميس.

يمكن لوزارة الخارجية الأمريكية تغيير خططها وتوسيع نطاق العقوبات المخططة ضد تركيا، حليف الناتو لعقود أو تضييقه. ومع ذلك، قالت المصادر إن الإعلان عن العقوبات في شكلها الحالي بات وشيكا.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة - بعد انتظار طويل لتغيير تركيا مسارها في مواجهة تحذيرات الولايات المتحدة بشأن متطلبات العقوبات بموجب القانون - مستعدة أخيرا للتحرك.

وكانت روسيا قد سلمت أنظمة صواريخ "إس -400" أرض-جو، العام الماضي، واختبرتها تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول. وقالت أنقرة إنه لن يتم دمجها في أنظمة الناتو وإنها لا تشكل أي تهديد، داعية إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول هذه القضية.