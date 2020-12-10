سيناتو روسي: آلاف المسلحين وجدوا ملجأ في دول الناتو

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن آلاف المسلحين الذين ارتكبوا جرائم خلال الحرب الأولى والثانية في الشيشان وجدوا ملجأ آمنا لهم في دول الناتو.

موسكو – سبوتنيك. وقال كليموف في حديث لوكالة "سبوتنيك":

"إن آلاف المسلحين الذين ارتكبوا العديد من الجرائم خلال الحرب الأولى والثانية في الشيشان وجدوا ملجأ في دول الناتو، بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد أن هؤلاء الأشخاص تم إدانتهم قضائيا في روسيا بشكل غيابي، أو أنهم على ذمة التحقيق للاشتباه بتورطهم في أنشطة إرهابية، مشيرا إلى أنه "لسبب ما لا أحد يتذكر ذلك في الغرب".

وأعرب كليموف عن استغرابه لقرار الدول الغربية حول فرض العقوبات ضد منظمة "صندوق أحمد قاديروف" ومسؤولين شيشانيين، مؤكدا أن بعض السياسيين الغربيين يعملون بجد ودأب من أجل تبرير حصولهم على معاشاتهم لمعاداة روسيا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أعلنتا عن فرض عقوبات ضد السياسيين ورجال الأمن الشيشانيين، وكذلك بحق منظمة "صندوق أحمد قاديروف".