قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي تمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

أعلن المتحدث باسم المجلس الأوروبي، باريند لايتس، أن قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارا حول تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا.

بروكسل - سبوتنيك. وكتب لايتس على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس:

"خلال القمة تم بحث الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتمديد العقوبات ضد روسيا".

يذكر أن العلاقات الروسية الغربية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية. وبدأت الدول الغربية منذ بداية الأزمة الأوكرانية بفرض عقوبات على شخصيات روسية، بسبب عودة شبه جزيرة القرم لروسيا، وارتفعت وتيرة وحجم العقوبات، باتهام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، لتنال القطاع المالي والدفاعي والطاقة.